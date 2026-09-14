Burhaniye’de yeni eğitim yılı başladı

Burhaniye ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-öğretim yılı başladı. Eğitim yılının başlaması ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni T.O.B.B Bahçelievler İlkokulu, Celal Toraman Anadolu Lisesi ve Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Müdür Bora Zihni, Eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün başlayan öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile sohbet ederek bilgi alış verişinde bulundu. Müdür Zihni, tüm öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir yarıyıl dileklerini iletti. 2026-2027 Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, T.O.B.B Bahçelievler İlkokulu, Celal Toraman Anadolu Lisesi ve Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu'nu ziyaret etti. Eğitim-öğretim faaliyetlerine bugün başlayan öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile sohbet ederek bilgi alış verişinde bulundu, tüm öğretmen ve öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir yarıyıl dileklerini iletti.