Burhaniye'de Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de Yetenek Taraması Yapıldı

Burhaniye\'de Yetenek Taraması Yapıldı
20.06.2026 15:17
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Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlıkları, Burhaniye'de 119 öğrenciye sportif yetenek taraması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması" gerçekleştirildi. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan taramalarda, 119 öğrenci heyecan yaşarken, geleceğin potansiyel şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Türk sporunun altyapısını güçlendirmek ve yetenekli çocukları erken yaşta keşfederek Türk sporuna kazandırmak amacıyla başlatılan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması" projesi, Burhaniye'de yoğun bir katılımla hayata geçirildi. Burhaniye Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldız sporcu adayları yeteneklerini sergiledi. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokullarda eğitim gören toplam 119 4. sınıf öğrencisi, alanında uzman Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapan profesyonel antrenörler tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Proje kapsamında çocukların fiziksel ve motorik özellikleri bilimsel yöntemlerle test edildi. Kurulan özel parkurlarda öğrencilerin; boy ve kilo ölçümleri yapıldı, esneklik ve kulaç uzunluğu değerleri kaydedildi. Geriye doğru top fırlatma ile el bileği gücü ölçüldü. Sıçrama, çeviklik ve hız koşusu gibi farklı istasyonlarda performansları test edildi. Öğrenciler, gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen veriler, bakanlığın veri tabanına işlenerek bilimsel kriterlere göre analiz edilecek ve uygun branşlara yönlendirecekler. Geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefleyen bu uzun soluklu eğitim programı sonucunda, Burhaniyeli çocuklar doğru branşlara yönlendirilerek profesyonel spor hayatına ilk adımlarını atmış olacaklar. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, taramaların ilçe genelinde başarıyla tamamlandığını belirterek, spora ve sporcuya verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Burhaniye'de Yetenek Taraması Yapıldı - Son Dakika

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