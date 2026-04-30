Bursa\'da Şoförler Cemiyeti\'nden sürücülere trafik eğitimi

Bursa'da Şoförler Cemiyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitimi programında, okul servis araçları, personel servis araçları ve ticari araç kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında katılımcıların taşıt kullanma belgesi kayıtları da alındı.

Karacabey ilçesi Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime; Trafik Denetleme Büro Amir Yardımcısı Polis Memuru Ahmet Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri Hüseyin Külahlı ve Harun Şahin de katılarak sürücülere trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve mevzuatla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Yetkililer, özellikle okul ve personel servislerinde taşıma güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ticari araç sürücülerinin de kurallara eksiksiz uyması gerektiğini belirtti. Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BURSA