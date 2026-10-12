BUÜ'den 26 akademisyen yıllık etki, 18 akademisyen kariyer boyu etki listesine girdi - Son Dakika
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BUÜ'den 26 akademisyen yıllık etki, 18 akademisyen kariyer boyu etki listesine girdi

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BUÜ\'den 26 akademisyen yıllık etki, 18 akademisyen kariyer boyu etki listesine girdi
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Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan en etkili %2'lik bilim insanları listesinin 2025 verilerine göre BUÜ'den 26 akademisyen yıllık, 18 akademisyen kariyer boyu etki sıralamasında yer aldı. Rektör Ferudun Yılmaz, listede yer alan akademisyenleri tebrik etti.

Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) uluslararası alanda başarıya imza atan öğretim üyesi sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili %2'lik Bilim İnsanları" listesinin 2025 verilerine (Ağustos 2026 sürümü) göre, BUÜ'den 26 akademisyen yıllık etki listesinde, 18 akademisyen ise kariyer boyu etki listesinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Öz atıflar hariç tutularak atıf sayısı ve h-indeksi gibi uluslararası kriterlere göre yapılan değerlendirmede, akademisyenlerin gerek yıllık performansları gerekse tüm kariyerleri boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar dünya çapında üst sıralarda karşılık buldu.

2025 yıllık etki listesinde yer alan akademisyenler

2025 yılı performanslarına göre açıklanan sıralamada BUÜ'den 26 bilim insanı dünyanın en etkili %2'lik dilimine girmeyi başardı. Listede yer alan akademisyenler sırayla şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. İbrahim Arpacı, Doç. Dr. Davut İzci, Prof. Dr. Mustafa İnci, Prof. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Doç. Dr. Sedat Arslan, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Ali Mardani, Prof. Dr. Hıdır Selçuk Nogay, Prof. Dr. Adem Doğangün, Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu, Doç. Dr. Murat Öztürk, Prof. Dr. Muhamet Emin Özdemir, Prof. Dr. Muhsin Kılıç, Prof. Dr. Serdal Dikmen, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Doç. Dr. Arzu Akbulut, Prof. Dr. Fatih Karpat, Doç. Dr. Büşra Uzun, Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Prof. Dr. Tülay Özcan, Prof. Dr. İlker Ercan ve Prof. Dr. Necmettin Kaya.

Kariyer boyu etki listesinde yer alan akademisyenler

Akademisyenlerin tüm kariyerleri boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaların değerlendirildiği "Kariyer Boyu Etki" sıralamasında ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nden 18 araştırmacı yer aldı. Listede yer alan akademisyenler şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Prof. Dr. İbrahim Arpacı, Prof. Dr. Betül Sultan Yıldız, Prof. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe, Prof. Dr. Ömer Kaynaklı, Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Prof. Dr. Mustafa İnci, Doç. Dr. Davut İzci, Prof. Dr. İlknur Alibaş, Prof. Dr. Tolga Çavaş, Prof. Dr. İsmail Filya, Prof. Dr. Mehmet Karahan, Prof. Dr. Emrullah Yaşar, Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Adem Akpınar, Prof. Dr. Ramazan Livaoğlu, Prof. Dr. Necmettin Kaya ve Prof. Dr. İlker Ercan.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, uluslararası sıralamada kendine yer bulan tüm bilim insanlarını tebrik ederek üniversitenin ve ülkenin her geçen yıl daha iyi bir ilerleme kaydetmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Listeye giren akademisyenleri kutlayıp başarılarının devamını dileyen Rektör Yılmaz, bu değerli isimlerin üniversitenin genç akademisyenlerine de önemli birer rol model olacağına olan inancını vurguladı.

Kaynak: İHA
RektörGüncelEğitimBilimSon Dakika

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