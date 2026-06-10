BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan oluşan "Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi 2026" düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, mezun olacak öğrencilerin böyle bir sergide eserleriyle yer almasının, uzun vadede kendileri için çok değerli birer hatıra niteliği taşıyacağını ifade etti. BUÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonuyla bilimsel alanda yoğun bir gayret gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Arı, yürütülen AR-GE ve akademik çalışmaların yanı sıra kültür-sanat etkinliklerinin de kurum kimliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Güzel Sanatlar Fakültesinin üniversite için çok kıymetli ve özel bir akademik birim olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Arı, sergilenen başarılı çalışmaların gurur verici olduğunu söyleyerek genç sanatçılara gelecek hayatlarında başarılar diledi ve emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mezuniyet sergileriyle adeta bir yıl sonu hasadı yaptıklarını vurguladı. Resim bölümünün fakülte ile yaşıt, yaklaşık 17 senelik köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Liman, bölümün kurulduğu günden bu yana son derece istikrarlı, adeta saat gibi çalışan ve sürekli üreten bir yapıya ulaştığına dikkat çekti. Serginin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkürlerini ileten Dekan Liman; başta Küratör Doç. Nuri Yavuz ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsel Çiftci olmak üzere tüm öğretim elemanlarını ve eserleriyle sergide yer alan mezun durumundaki öğrencileri tebrik etti. Dekan Liman, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere ve rektörlük yönetimine de şükranlarını sundu.

Açılış konuşmalarının ardından ziyarete açılan sergide; Ayfer Tunç, Burcu Uçan, Canan Özer, Ceren Ünal, Defne İndira Mirza, Fatma Seferoğlu, Hasan Yüzyıl, Kübra Özkan, Müminenur Üzel, Neslihan Bedir, Nisanur Aslan, Sevim Demet Kaya, Simge Yıldız, Sıla Şahin, Sude Beren Dalgıç, Sena Bakırcı, Yakup Güngör, Yeliz Polat, Zeynep Suna Erol ve Zeynep Şahin olmak üzere 20 genç sanatçı adayının özgün çalışmaları yer aldı. Sergi, 8-12 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık kalacak. - BURSA