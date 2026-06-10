BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı

BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı
10.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Resim Bölümü mezuniyet sergisi sanatseverlerle buluştu. 20 sanatçı adayının eserleri sergilendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan oluşan "Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi 2026" düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapılan etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, mezun olacak öğrencilerin böyle bir sergide eserleriyle yer almasının, uzun vadede kendileri için çok değerli birer hatıra niteliği taşıyacağını ifade etti. BUÜ'nün araştırma üniversitesi vizyonuyla bilimsel alanda yoğun bir gayret gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Arı, yürütülen AR-GE ve akademik çalışmaların yanı sıra kültür-sanat etkinliklerinin de kurum kimliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Güzel Sanatlar Fakültesinin üniversite için çok kıymetli ve özel bir akademik birim olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Arı, sergilenen başarılı çalışmaların gurur verici olduğunu söyleyerek genç sanatçılara gelecek hayatlarında başarılar diledi ve emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ise her yıl olduğu gibi bu yıl da mezuniyet sergileriyle adeta bir yıl sonu hasadı yaptıklarını vurguladı. Resim bölümünün fakülte ile yaşıt, yaklaşık 17 senelik köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Liman, bölümün kurulduğu günden bu yana son derece istikrarlı, adeta saat gibi çalışan ve sürekli üreten bir yapıya ulaştığına dikkat çekti. Serginin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkürlerini ileten Dekan Liman; başta Küratör Doç. Nuri Yavuz ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülsel Çiftci olmak üzere tüm öğretim elemanlarını ve eserleriyle sergide yer alan mezun durumundaki öğrencileri tebrik etti. Dekan Liman, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan sanatseverlere ve rektörlük yönetimine de şükranlarını sundu.

Açılış konuşmalarının ardından ziyarete açılan sergide; Ayfer Tunç, Burcu Uçan, Canan Özer, Ceren Ünal, Defne İndira Mirza, Fatma Seferoğlu, Hasan Yüzyıl, Kübra Özkan, Müminenur Üzel, Neslihan Bedir, Nisanur Aslan, Sevim Demet Kaya, Simge Yıldız, Sıla Şahin, Sude Beren Dalgıç, Sena Bakırcı, Yakup Güngör, Yeliz Polat, Zeynep Suna Erol ve Zeynep Şahin olmak üzere 20 genç sanatçı adayının özgün çalışmaları yer aldı. Sergi, 8-12 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık kalacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:15:56. #7.12#
SON DAKİKA: BUÜ Resim Bölümü Mezuniyet Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.