BUÜ Tıp Fakültesinde ilk ders töreni 2026 YKS\'de ilk üçe girenlere belge verildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Açılışı ve İlk Ders Töreni'ni gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program kapsamında 2026 YKS sonuçlarına göre fakülteye ilk üç sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

"Güçlükler karşısında çözüm odaklı ve vicdanlı olun"

Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, öğrencileri tebrik ederek tıp eğitiminin ve meslek hayatının getirdiği zorluklara dikkat çekti. Hukukçu kimliğinin getirdiği bakış açısıyla mesleki sorumluluklara değinen Prof. Dr. Arı, hekimliğin doğası gereği konfor alanı sunmayan zorlu bir yolculuk olduğunu hatırlattı. Bu süreçte karşılaşılan yükler ve aksaklıklar karşısında şikayet etmek yerine her zaman yapıcı, sabırlı ve çözüm odaklı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Arı; teknik başarının tek başına yeterli olmadığını, mesleğin asıl pusulasının vicdan, empati ve güçlü insani değerler olduğunun önemle altını çizdi.

"Ezbere değil, bilime ve araştırmaya odaklanın"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise hekimlik mesleğinin yalnızca yüksek akademik başarı ve teorik bilgiden ibaret olmadığını, özünde büyük bir özveri barındırdığını dile getirdi. Tıp eğitiminin köklü yapısındaki usta-çırak ilişkisine dikkat çeken Dekan Coşkun, öğrencilerin fakültede alacakları nitelikli eğitimle en güncel bilimsel verilere ve güçlü bir klinik altyapıya kavuşacaklarını belirtti. Genç meslektaş adaylarına eğitim hayatları boyunca merak duygularını daima diri tutmaları gerektiğini öğütleyen Coşkun; sadece ezberleyen değil, sorgulayan, araştıran ve bilimi insanlık yararına geliştirmeyi hedefleyen birer vizyonla hareket etmelerinin önemini vurguladı.

"Diploma sonu değil, başlangıcı simgeler"

Protokol konuşmalarının ardından ilk dersi, BUÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji alanının duayen isimlerinden Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şazi İmamoğlu verdi. Sunumunda tıp eğitiminin ve hekimlik pratiğinin temel dinamiklerini aktaran Prof. Dr. İmamoğlu, tıbbın sürekli gelişen yapısına dikkat çekerek fakülteden alınacak diplomanın bir son değil, hayat boyu sürecek bir öğrenme serüveninin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Genç hekim adaylarına mesleğin temel değerlerini hatırlatan Prof. Dr. Şazi İmamoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hekimlik; bilim, sanat ve özverinin birleştiği bir adanmışlık ve yaşam biçimidir. Bu onurlu yolculukta teknik bilgi kadar sabır, empati ve etik değerler de en büyük rehberiniz olacaktır. Eğitim hayatınız boyunca ve sonrasında merakınızı kaybetmeyin, vicdanınızı koruyun ve insan sevgisini daima el üstünde tutun."

Tören, Prof. Dr. Şazi İmamoğlu'na plaket takdim edilmesiyle sona erdi.