Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi

Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Hamur ve Patnos ilçelerindeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli ve hazır eğitim ortamlarında başlaması için çalışmaların aralıksız...

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Hamur ve Patnos ilçelerindeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli ve hazır eğitim ortamlarında başlaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Şube Müdürü Süleyman Çetin'in eşlik ettiği program kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret eden il Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, hazırlık çalışmalarına ilişkin brifing aldı, hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Daha sonra okullarda incelemelerde bulunan Çakan, bakım ve onarım çalışmaları, dersliklerin durumu, donatım, temizlik, güvenlik önlemleri ile eğitim ortamlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Okul yöneticileriyle görüşen Çakan, tespit edilen ihtiyaçların eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Patnos ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulunu da ziyaret eden Çakan, yüklenici firma yetkililerinden inşaatın son durumu ve iş takvimine ilişkin bilgi aldı. Çakan, okulun planlanan sürede tamamlanmasının ilçedeki eğitim kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Program kapsamında Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ı da ziyaret eden Çakan, eğitim yatırımları ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının il genelinde titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Hazırlık sürecini sahada takip ettiklerini ifade eden Çakan, "Yeni eğitim öğretim yılına hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden hazırlanıyoruz. Okullarımızın fiziki durumu, bakım ve onarım çalışmaları, eğitim materyalleri, güvenlik tedbirleri ve eğitim ortamlarına ilişkin tüm süreçleri yerinde değerlendiriyoruz. Eksiklikleri hızla gidererek çocuklarımızı ilk ders ziline eksiksiz hazırlanan okullarda karşılayacağız." dedi.

Çakan, hazırlık çalışmaları tamamlanıncaya kadar il genelindeki tüm ilçelerde inceleme ve değerlendirmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Patnos, Eğitim, Hamur, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler Evlerinin yanışını ağlayarak izlediler
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
ABD’de şiddetli ishale yol açan “siklosporiyazis“ vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı ABD'de şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" vakalarının sayısı 45 eyalette 18 bini aştı
Katy Perry’ye konserde “yanlış yön“ sürprizi Katy Perry'ye konserde "yanlış yön" sürprizi
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
15:43
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı
14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 17:46:49. #7.13#
SON DAKİKA: Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.