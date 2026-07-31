Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ilçelerde inceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Hamur ve Patnos ilçelerindeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyerek, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli ve hazır eğitim ortamlarında başlaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Şube Müdürü Süleyman Çetin'in eşlik ettiği program kapsamında ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret eden il Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, hazırlık çalışmalarına ilişkin brifing aldı, hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Daha sonra okullarda incelemelerde bulunan Çakan, bakım ve onarım çalışmaları, dersliklerin durumu, donatım, temizlik, güvenlik önlemleri ile eğitim ortamlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Okul yöneticileriyle görüşen Çakan, tespit edilen ihtiyaçların eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Patnos ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli Cumhuriyet İlkokulunu da ziyaret eden Çakan, yüklenici firma yetkililerinden inşaatın son durumu ve iş takvimine ilişkin bilgi aldı. Çakan, okulun planlanan sürede tamamlanmasının ilçedeki eğitim kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Program kapsamında Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ı da ziyaret eden Çakan, eğitim yatırımları ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Çakan, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının il genelinde titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Hazırlık sürecini sahada takip ettiklerini ifade eden Çakan, "Yeni eğitim öğretim yılına hiçbir ayrıntıyı göz ardı etmeden hazırlanıyoruz. Okullarımızın fiziki durumu, bakım ve onarım çalışmaları, eğitim materyalleri, güvenlik tedbirleri ve eğitim ortamlarına ilişkin tüm süreçleri yerinde değerlendiriyoruz. Eksiklikleri hızla gidererek çocuklarımızı ilk ders ziline eksiksiz hazırlanan okullarda karşılayacağız." dedi.

Çakan, hazırlık çalışmaları tamamlanıncaya kadar il genelindeki tüm ilçelerde inceleme ve değerlendirmelerini sürdüreceklerini kaydetti.