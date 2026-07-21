Çalışan Memnuniyeti Toplantısı Elazığ\'da

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, kurum içi iletişimi güçlendirmek, çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla periyodik olarak düzenlenen Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ile farklı birimlerde görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen toplantıda, çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler, çalışan memnuniyetini artıracak uygulamalar ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlayacak konular ele alındı.

Toplantıda çalışanların talep, öneri ve beklentileri dinlenirken, karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ