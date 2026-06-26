Çalışan Memnuniyeti Toplantısı Yapıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde "Çalışan Memnuniyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çalışanların görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen "Çalışan Memnuniyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastanenin farklı birimlerinde görev yapan personelin çalışma koşulları, hizmet süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve kurumsal işleyişe yönelik değerlendirmeleri ele alındı.

Çalışanların doğrudan yönetime ilettiği görüş ve öneriler dikkatle dinlenirken, hizmet sunumunun daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. - ELAZIĞ