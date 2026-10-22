Çan'da Kaymakam Şimşek başkanlığında okul güvenliği için ek tedbirler görüşüldü - Son Dakika
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Çan'da Kaymakam Şimşek başkanlığında okul güvenliği için ek tedbirler görüşüldü

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Çan\'da Kaymakam Şimşek başkanlığında okul güvenliği için ek tedbirler görüşüldü
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Çan'da Kaymakam Bülent Şimşek başkanlığında düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı'na ortaokul ve lise müdürleri ile rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda okulların fiziki ve sosyal güvenliği için kurumlar arası koordinasyon ve ilave tedbirler görüşüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Ekim Ayı Okul Güvenliği Toplantısı, Çan Kaymakamı Bülent Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Çan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe genelindeki ortaokul ve lise müdürleri ile okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Toplantıda, ilçe genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu bir atmosferde sürdürülmesi, okulların fiziki ve sosyal güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için ilgili tüm kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon ve alınacak ilave tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilerin okul çevresindeki muhtemel risklerden korunması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi vurgulanan toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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