Çanakkale'de 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Çanakkale\'de 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı
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Çanakkale il genelinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı ve 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Kentteki törenler kortej yürüyüşü ve çelenk sunumuyla yapılırken, Vali Toraman ile İl Milli Eğitim Müdürü Hayta öğrencilere başarılar diledi.

Çanakkale il genelinde 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Kentte 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, saat 09.00'da kordon boyundaki Truva Atı'nın önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Tören Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, "Bugün; yeni başlangıçların heyecanını, geleceğe dair umutlarımızı ve eğitim yolculuğumuzun coşkusunu hep birlikte paylaşmak üzere bir aradayız. 2026-2027 eğitim öğretim yılına Çanakkale'mizde; tarihin, medeniyetin ve fedakarlığın izlerini taşıyan bu kadim topraklarda başlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale, bizim için yalnızca bir şehir değildir. Çanakkale; milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. İşte bugün eğitimciler olarak bizlerin en büyük sorumluluklarından biri, Çanakkale'de tarihe yazılan bu milli birlik ve beraberlik şuurunu gelecek nesillere taşımaktır. Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi hiçbir ayrım gözetmeksizin; anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde, milli birlik ve beraberliğe, vatanımıza ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak bir şuurla yetiştirmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bu anlayış, yalnızca bugünün değil, Milli Mücadele yıllarından bizlere miras kalan tarihi bir sorumluluğun devamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet, elbette büyük geleceğe layık ve aday olan bir millettir' sözünde ifade ettiği ruh, bugün de bizlere yol göstermektedir" dedi.

Ardından Mustafa Kemal İlkokulu'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Programa Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Toraman, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar dileyerek, "Yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitim hayatımızın tamamını kapsayan bir eylem. Eğitim ailede başlıyor. Biz dolayısıyla ilk değerleri, kuralları ailede öğreniyoruz. Bizler ne kadar büyürsek büyüyelim annelerimizin babalarımızın gözünde çocuk olarak kalırız. Onların öğretmenliği hayat boyu devam eder. Okulların çatısı altında verilen eğitim öğretim çok kıymetli çünkü çocukları yetenekleri doğrultusunda beceriler kazandırma uğraşısı var. Önemli olan çocuklara çoklu beceriler kazandırabilmek" diye konuştu.

Program gösteriler, çiçek takdimi ve protokol üyelerinin sınıfları gezmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Çanakkale'de 80 bin 873 öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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