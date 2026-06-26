Çanakkale'de 80 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de 80 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Çanakkale\'de 80 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı
26.06.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 80 bin 193 öğrenci 2025-2026 eğitim yılının sonunda karne sevinci yaşadı.

Çanakkale'de 80 bin 193 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı. Çanakkale merkezde 31 bin 894, Ayvacık ilçesinde 4 bin 253, Bayramiç ilçesinde 3 bin 527, Biga ilçesinde 14 bin 536, Bozcaada ilçesinde 167, Çan ilçesinde 6 bin 731, Eceabat ilçesinde 886, Ezine ilçesinde 3 bin 797, Gelibolu ilçesinde 6 bin 224, Gökçeada ilçesinde 1 bin 277, Lapseki ilçesinde 3 bin 842, Yenice ilçesinde 3 bin 059 olmak üzere toplam 80 bin 193 öğrenci karne aldı. Vali Toraman ve beraberindeki protokolle öğrencilere karnelerini takdim etti.

Hafız Halil Atan Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Eğitim, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çanakkale'de 80 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:15
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 80 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.