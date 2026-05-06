Çanakkale\'de AFAD Gönüllü Eğitimi Tamamlandı

Çanakkale'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) gönüllüleri eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü tarafından 20-24 Nisan tarihleri arasında gönüllüler için eğitim düzenlendi. Ekipler tarafından verilen Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 51 kişi Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazandı. - ÇANAKKALE
