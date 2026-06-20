Çanakkale\'de TYT heyecanı başladı

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) giren adaylar sınav salonlarına alındı.

Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava giren öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önüne geldi. Sınav merkezlerine gelen öğrenciler görevlilerin kontrolleri sonrası içeriye alındı. Bazı öğrencilerin ise son anda sınav merkezine yetişerek, salona alındıkları görüldü. - ÇANAKKALE