Çankırı'da okul güvenliği toplantısı, Vali Çakırtaş tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika
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Çankırı'da okul güvenliği toplantısı, Vali Çakırtaş tedbirleri değerlendirdi

Çankırı\'da okul güvenliği toplantısı, Vali Çakırtaş tedbirleri değerlendirdi
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Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş başkanlığında okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik öğrencilerin güvenliği için il genelindeki önleyici hizmetler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı, tedbirlerin etkinliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Çankırı'da Vali Hüseyin Çakırtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul çevrelerinde alınacak tedbirler değerlendirildi.

Çankırı'da, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü çerçevesinde Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu toplantısı düzenlendi. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitim süreçlerini huzurlu ve güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ve kurumlar arası iş birliği detaylıca görüşüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Çankırı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çankırı'da okul güvenliği toplantısı, Vali Çakırtaş tedbirleri değerlendirdi - Son Dakika

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