Çelik, Ağrı\'da Kitap Tanıttı

Yazar Dr. Cengiz Çelik, "Yöneticilikte Güç Zehirlenmesi: Kurumsal ve Toplumsal Yansımaları" adlı kitabıyla Ağrı'da okurlarıyla bir araya geldi. Çelik, gerçekleştirdiği ziyaretler ve imza programlarında yoğun ilgi gördü.

Yönetim anlayışı, liderlik, kurumsal yapı ve toplumsal etkileri ele aldığı kitabıyla Ağrı'da çeşitli programlara katılan Çelik, okurlarıyla buluşarak eserine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında Ağrılı iş insanı ve Vuralsoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Azad Medeni Kahraman tarafından kente kazandırılan kütüphaneyi ziyaret eden Çelik, kitabını kütüphane koleksiyonuna bağışladı. Ziyarette bilgiye erişimin artırılması, okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kütüphanelerin toplumsal gelişimdeki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetim süreçlerinde gücün doğru kullanılmasının bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerini ele alan "Yöneticilikte Güç Zehirlenmesi: Kurumsal ve Toplumsal Yansımaları" adlı eser, Ağrı'daki okurlar tarafından ilgiyle karşılandı. İmza günü etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. - AĞRI