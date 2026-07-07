Cezmi Yıldırak'a Veda Programı - Son Dakika
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Cezmi Yıldırak'a Veda Programı

Cezmi Yıldırak\'a Veda Programı
07.07.2026 12:09
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Sarıgöl'de 6 yıl görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'a uğurlama töreni düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 6 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Cezmi Yıldırak, Kaymakam Halil Dalak ve okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen programla uğurlandı. Yıldırak'a eğitime sunduğu katkılar nedeniyle Başarı Belgesi ve plaket takdim edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 6 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Cezmi Yıldırak için veda programı düzenlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile ilçedeki okul müdürlerinin katıldığı programda, görev süresi boyunca eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla Cezmi Yıldırak'a Kaymakam Halil Dalak tarafından Başarı Belgesi ve plaket verildi.

Programda konuşan Kaymakam Halil Dalak, Yıldırak'ın görev yaptığı süre boyunca eğitim çalışmalarını yakından takip ettiğini, sahada aktif rol üstlendiğini ve özverili çalışmalarıyla ilçedeki eğitime önemli katkılar sunduğunu belirtti. Dalak, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Yıldırak'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Veda programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise Sarıgöl'de yaklaşık 6 yıl görev yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk ve onur olduğunu ifade etti. Görev süresi boyunca eğitim alanında birçok proje ve çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Yıldırak, desteklerinden dolayı Kaymakam Halil Dalak'a, okul müdürlerine ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda çalışma arkadaşları ve okul müdürlerinden helallik isteyen Yıldırak, yeni görev yerinde de aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıgöl, Eğitim, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cezmi Yıldırak'a Veda Programı - Son Dakika

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