Çiftçilere Ahududu Eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ile Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda, Safa Köyü'nde üreticilere yönelik çiftçi eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde ahududu yetiştiriciliği, üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknik hususlar ve proje uygulamalarında izlenecek yöntemler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Üreticilerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçlayan eğitimde, sürdürülebilir ve kaliteli üretimin önemi vurgulanırken, katılımcıların soruları da uzman personel tarafından yanıtlandı.

Toplam 25 üreticinin katılım sağladığı eğitim programının, bölgedeki meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA