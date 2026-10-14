Cizre’de din öğretiminde vizyon projeler masaya yatırıldı - Son Dakika
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Cizre’de din öğretiminde vizyon projeler masaya yatırıldı

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Cizre’de din öğretiminde vizyon projeler masaya yatırıldı
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Şırnak’ın Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine yönelik, öğrencilerin manevi ve kültürel gelişimlerini destekleyecek projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak'ın Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine yönelik, öğrencilerin manevi ve kültürel gelişimlerini destekleyecek projelerin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim politikaları ile sosyal etkinlik projelerinin sahada etkin şekilde uygulanması ve okullar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, iki ilçede görev yapan öğretmenlere uygulanacak projeler ve detayları aktarıldı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Mirza Çazım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Genel Müdürlük tarafından öğrencilerin manevi, ahlaki ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen vizyon projelerin yol haritası paylaşıldı.

Toplantıda, öğrencilerin ibadet alışkanlıklarını pekiştirmeyi hedefleyen "Vakti Kuşanmak", tarihi ve manevi miras şuurunu geliştirmeyi amaçlayan "Kudüs Benim", Hz. Muhammed'in (sav) sünnet ve ahlakını günlük hayata aktarmayı gaye edinen "Peygamberimin Sözü, Hayatımda İzi" ile çevre ve değerler bilincini artırmayı öngören "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projelerinin sahada yürütülecek faaliyetleri ve uygulama takvimleri detaylıca ele alındı.

Projelerin okullarda en yüksek verimle uygulanması ve öğrencilerin hem milli hem de manevi değerlerle donatılarak medeniyet bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi için atılacak adımların değerlendirildiği buluşma, öğretmenler ve koordinatörlerin karşılıklı görüş alışverişinin ardından yeni eğitim dönemine yönelik başarı dilekleriyle tamamlandı.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriGüçlükonakŞırnakEğitimCizreSon Dakika

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