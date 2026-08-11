Cizre'de Eğitim Buluşması - Son Dakika
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Cizre'de Eğitim Buluşması

Cizre\'de Eğitim Buluşması
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Eğitim yöneticileri, Cizre'de tarihi ve kültürel alanlarda buluşarak eğitim hedeflerini tartıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Faruk Yelkenci ve Prof. Dr. Cihad Demirli, 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Şırnak'ın tarihi ve kültürel simgesi Cizre'de kapsamlı bir gezi gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim politikalarını sahada değerlendirmek ve iller arasındaki kültürel bağları güçlendirmek amacıyla Şırnak'ta dev bir buluşmaya imza attı. Bakan Yusuf Tekin'in kentteki eğitim yatırımlarını incelemek, öğretmenler ve yerel yöneticilerle bir araya gelmek üzere gerçekleştireceği ziyaret programı kentte heyecan oluşturdu. İldeki eğitim hedeflerinin masaya yatırılacağı önemli ziyaret, Cizre'de düzenlenen kapsamlı kültür turuyla başladı.

Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Faruk Yelkenci ve Prof. Dr. Cihad Demirli ile 81 ilin milli eğitim müdürünün katıldığı Cizre programında, kentin binlerce yıllık ilim, mimari ve sözlü kültür mirası gözler önüne serildi. Heyetin ilk durağı, taş işçiliği ve mimarisiyle dikkat çeken Cizre Hamidiye Kışlası oldu. Ardından ilçenin en köklü ibadet merkezlerinden biri olan Cizre Ulu Camii ziyaret edilerek yapının manevi atmosferi ve tarihi dokusu incelendi.

Kültürel yolculuk, inanç turizminin önemli adreslerinden biri kabul edilen Nuh Nebi Camii ile devam etti. Heyet daha sonra Melaye Ciziri gibi büyük mütefessir ve şairlerin yetiştiği, bölgenin tarihi eğitim merkezi olan Kırmızı Medrese'yi ziyaret ederek medeniyetimizin eğitime verdiği değeri yerinde yad etti.

Programın son durağı ise bölgenin sözlü kültür geleneğini yaşatan Dengbej Evi oldu. Yüz yıllık dengbejlik geleneğinin canlı örneklerini dinleyen eğitim yöneticileri, bölgenin somut olmayan kültürel mirasıyla doğrudan bağ kurdu.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Cizre'de Eğitim Buluşması - Son Dakika

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