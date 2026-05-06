Cizre\'de Gıda Güvenliği Eğitimi

06.05.2026 00:55
Öğrencilere gıda güvenilirliği ve israfı önleme konularında eğitim verildi, bilinçli tüketim vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kocapınar Köyü Ortaokulu öğrencilerine yönelik "gıda güvenilirliği ile gıda kayıp ve israfının önlenmesi" konulu eğitim verildi.

Cizre'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere gıda bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kocapınar Köyü Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere tarladan sofraya gıdanın serüveni ve korunması anlatıldı. Cizre Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, güvenilir gıdaya erişimin önemi, mutfakta ve kişisel yaşamda gıda hijyeni kuralları gibi temel konuları ele aldı. Öğrencilere alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken son tüketim tarihi (STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) arasındaki farklar ile gıdaların evlerde doğru saklama koşulları detaylı bir şekilde aktarıldı. Uzmanlar, gıda israfının sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda ciddi bir çevresel sorun olduğunun altı çizilen seminerde, israfın önlenmesi için günlük yaşamda geliştirilebilecek basit ama etkili davranış modelleri üzerinde durarak öğrencilere, gıdanın çöpe gitmesinin su ve enerji kaynaklarının da boşa harcanması anlamına geldiği hatırlattı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitim, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Bilinçli birer tüketici olma yolunda ilk adımı atan öğrenciler, merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak öğrenme fırsatı buldu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da yaygınlaştırılarak devam edeceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

