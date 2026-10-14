Cizre Kaymakamı Baycar, Atatürk İlkokulu ve Fatih Ortaokulu'nda inceleme yaptı - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Baycar, Atatürk İlkokulu ve Fatih Ortaokulu'nda inceleme yaptı

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Cizre Kaymakamı Baycar, Atatürk İlkokulu ve Fatih Ortaokulu\'nda inceleme yaptı
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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Atatürk İlkokulu ve yapımı süren Fatih Ortaokulu'nda inceleme yaptı. Yüklenici ve mühendislerden bilgi alan Baycar, Fatih Ortaokulu'nun planlanan takvimde tamamlanması için sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve modern öğrenim alanları kazandırmak amacıyla Atatürk İlkokulu ile yapımı süren Fatih Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cizre ilçesinde eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrencilere çağdaş öğrenim imkanları sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Atatürk İlkokulu ile yapımı sürdürülen Fatih Ortaokulu inşaat alanını gezen Kaymakam Baycar, projenin mevcut durumu, kaydedilen ilerleme ve teknik detaylar hakkında yüklenici firma yetkilileri ile mühendislerden kapsamlı bilgi aldı. Şantiyede çalışan işçilerle de bir süre sohbet eden Baycar, faaliyetlerin sorunsuz ilerlemesi için gereken tüm adımların atıldığını belirtti.

Eğitime yapılan yatırımın ilçenin geleceğine sunulan en büyük katkı olduğunu vurgulayan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, "Öğrencilerimizin daha modern, güvenli, depreme dayanıklı ve tam donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi en büyük önceliğimizdir. Cizre'de eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Fatih Ortaokulumuzun inşaatının planlanan takvim doğrultusunda, hiçbir aksama yaşanmadan tamamlanması için tüm süreci titizlikle ve yakından takip ediyoruz. Şimdiden ilçemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Okul inşaatının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki derslik ihtiyacının önemli ölçüde karşılanacağı ve modern eğitim olanaklarının öğrencilerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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