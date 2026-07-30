Çocuklara Güvenli İnternet ve Trafik Eğitimi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, Kur'an kursunda eğitim gören çocuklarla buluşarak güvenli internetten trafik kurallarına, suçtan korunmadan polislik mesleğine kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı. Renkli anların yaşandığı seminerde çocukların merakı ve ilgisi dikkat çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek bilinçlendirme semineri düzenledi.

Seminerde çocuklara güvenli internet kullanımı, trafik kuralları, suçtan korunma yöntemleri ile polislik mesleği ve emniyet teşkilatının toplumsal görevleri hakkında bilgiler verildi. Polis ekipleri, çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda dikkatli olmaları gerektiğini anlatarak merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çocukların yönelttiği sorular ve etkinliğe gösterdikleri ilgi dikkat çekti. Miniklerin polislerle kurduğu iletişim, seminere renkli ve unutulmaz anlar kattı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme yolunda emniyet birimlerimizle iş birliği içinde olmaktan mutluyuz." ifadelerine yer verildi. Seminerin, çocukların güvenlik bilincinin artırılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi açısından önemli katkı sağladığı belirtildi.