Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da trafik güvenliği eğitimi, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında Refahiye ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetine Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran da katıldı.

Merkez Esat Muhlis Camisi Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere verilen eğitimde, trafiğin temel unsurları, yaya geçidinin doğru kullanımı, trafik ışıkları ve trafik işaretleri, bisiklet kullanımı ile kaskın önemi ve emniyet kemeri kullanımına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında trafikte kullanılan araç ve gereçler öğrencilere tanıtılırken, çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Emniyet yetkilileri, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Refahiye, Erzincan, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
İran’da ’İsrail idamları’ devam ediyor: Telegram grubu ele verdi İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi
Türkiye’nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Trump’ın müzakere sözlerine İran’dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:47
Trabzonspor’dan Dusan Vlahovic bombası İlk teklif yapıldı
Trabzonspor'dan Dusan Vlahovic bombası! İlk teklif yapıldı
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
08:08
İstanbul’da ilginç görüntü Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:00:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.