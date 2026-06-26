Çorum\'da 83 bin 402 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

- Çorum'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci karne sevinci yaşadı. Kentteki bir ilkokulda düzenlenen törene katılan protokol üyeleri, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol heyetinin de katılımıyla kentte eğitim veren İsmail Kakaç İlkokulunda Karne Dağıtım Programı gerçekleştirildi. 2025-2026 yılı eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesiyle birlikte resmi ve özel olmak üzere 438 öğretmenin eğitim verdiği 83 bin 402 öğrenci karneleri almanın sevincini yaşadı. Okul önlerinde bekleyen veliler ise meraklı gözlerle evlatlarının heyacanına ortak oldu. Düzenlenen programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Mili Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı. Program çekinilen hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.

"Uzun yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda tatile kavuşmuş durumdasınız"

Düzenlenen karne programında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Çorum genelinde resmi ve özel olmak üzere 438 okulda okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 83 bin 402 öğrencimiz ve görev yapan 7 bin 724 öğretmenimiz için uzun ve yorucu bir çalışma döneminin son günündeyiz. Sevgili çocuklar, uzun yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda tatile kavuşmuş durumdasınız. Tatili iyi değerlendirin. Şehrimizde oynayacak, gezecek, spor yapacak çok şeyler var. İyi çalışın, iyi eğlenin, iyi spor yapın" dedi.

"Yavrularımız için esas olan iyi bir insan olması, güzel bir insan olmasıdır"

Karnelerini alan her bir öğrencinin geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bir tarafta öğrencilerimiz, geleceğimiz, sadece mahallelerimizin, şehirlerimizin, ülkemizin değil, inşallah dünyanın geleceği bu anlamda da bu geleceğin mimarı olacak yavrularımız önde. Evet, yavrularımız matematikte iyi olacaklar. Fende, teknoloji dersinde, beden eğitiminde, hayat bilgisinde iyi olacaklar. Bütün arzumuz bu. Ama asıl olan, esas olan iyi bir insan olması, güzel bir insan olmasıdır" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapmaktayız"

Okul yönetimi olarak çoğu imkanı değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen İsmail Kakaç İlkokulu Müdürü Cemalletin Tunç, "Geçen yıl eğitim hayatımıza giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu senede okulumuzda başarıyla uygulandı. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kademelerine ve hayata hazırlamak adına İsmail Kakac İlkokulu olarak elimizden geleni yapmaktayız" şeklinde ifade etti. - ÇORUM