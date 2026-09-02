Çorum Valisi Ali Çalgan, yeni eğitim yılı öncesi okullardaki çalışmaları inceledi

Çorum'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki çalışmalar devam ediyor. Çorum Valisi Ali Çalgan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaz tatilinde okullarda başlatılan bakım ve onarım, inşaat çalışmaları sürüyor. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullardaki fiziki şartlarının iyileştirilmesi, spor alanlarının artırılması, atölye ve diğer eğitim birimlerimizin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Vali Ali Çalgan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı devam eden eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak'ın eşlik ettiği incelemelerde, okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması ve öğrencilerimizin daha modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

"Eğitim altyapımızı bütüncül bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz"

Saha gezilerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Eğitim yatırımlarımızı yakından takip ediyor, ilimiz genelindeki çalışmaların planlanan takvim içerisinde tamamlanması için süreci titizlikle değerlendiriyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi, spor alanlarının artırılması, atölye ve diğer eğitim birimlerimizin geliştirilmesi de eğitim kalitemizi doğrudan etkiliyor. Merkez ve ilçelerimizde ihtiyaçları dikkate alarak eğitim altyapımızı bütüncül bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü ve donanımlı şekilde hazırlanabilecekleri eğitim ortamlarını oluşturmak. Çorum'un eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.