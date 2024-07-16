Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-YKS sonuçlarını kutladı

Eğitim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekeğitim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının tüm öğrenciler, aileleri ve eğitim öğretim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024-YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.