Deneyap Proje Şenliği Afyonkarahisar\'da Gerçekleşti

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Dönem Sonu Proje Şenliği, Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Şenlikte öğrenciler, dönem boyunca eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirerek hazırladıkları projeleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Farklı kategorilerde hazırlanan projeler, belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda jüri tarafından incelendi. Yapılan puanlama sonucunda lise ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren takımlar belirlendi.

Programın sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR