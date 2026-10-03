Denizli Baklan'da çocuk ve gençleri bağımlılıklardan koruma toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Baklan'da çocuk ve gençleri bağımlılıklardan koruma toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Baklan\'da çocuk ve gençleri bağımlılıklardan koruma toplantısı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Baklan'da çocuk ve gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Kezban Yerlikaya başkanlığındaki toplantıda koruyucu ve önleyici çalışmaların koordineli sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde, gençler ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Baklan Kaymakamı Kezban Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçede görev yapan ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun bağımlılıklardan korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması değerlendirildi. Kurumların kendi bünyelerinde gerekli çalışmaları yürütmesi ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyleri değil, aileleri, okulları ve toplumun tamamını ilgilendiren önemli bir konu olduğu vurgulanırken, koruyucu ve önleyici çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA
DenizliBaklanSağlıkGüncelEğitimÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:41:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Denizli Baklan'da çocuk ve gençleri bağımlılıklardan koruma toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei