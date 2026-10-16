Denizli Beyağaç'ta öğrenci ve öğretmenlere verem eğitimi verildi, broşür dağıtıldı - Son Dakika
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Denizli Beyağaç'ta öğrenci ve öğretmenlere verem eğitimi verildi, broşür dağıtıldı

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Denizli Beyağaç\'ta öğrenci ve öğretmenlere verem eğitimi verildi, broşür dağıtıldı
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik tüberküloz eğitimi düzenlendi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü personeli, eğitimlerde hastalığın tanısı, bulaşma yolları, tedavisi ve korunma yöntemlerini anlatarak broşür dağıttı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik tüberküloz eğitimi düzenlendi. Eğitimde hastalığın tanısı, bulaşma yolları, tedavisi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeli, Beyağaç'ta tüberküloz (verem) hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirdi. Denizli Verem Savaş Dispanserinde görevli Uzm. Dr. Aycan Topaloğlu ve Ebe Zerrin Durdu tarafından Beyağaç Atatürk Ortaokulu ile Beyağaç Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitimlere öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Eğitim kapsamında katılımcılara tüberkülozun tanısı, bulaşma yolları, tedavi süreci ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Hastalık konusunda bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiği çalışmada, katılımcılara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışmasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin tüberküloz hakkında doğru bilgi edinmeleri ve hastalığa karşı korunma konusunda bilinçlenmeleri amaçlandı.

Kaynak: İHA
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