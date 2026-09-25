Denizli Buldan'da Talha, lösemi tedavisini tamamlayıp okulunda törenle karşılandı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da Talha, lösemi tedavisini tamamlayıp okulunda törenle karşılandı

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Denizli Buldan\'da Talha, lösemi tedavisini tamamlayıp okulunda törenle karşılandı
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Denizli Buldan'daki Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayıp okuluna döndü. Arkadaşları ve öğretmenleri onu balon ve çiçeklerle karşıladı; okul girişinde alkışlanan Talha'ya sarıldılar.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayan 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından düzenlenen törende alkışlarla karşılandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayarak okuluna geri döndü. Talha için okulunda duygu dolu bir karşılama töreni düzenlendi. Tedavi süreci nedeniyle uzun süre arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrı kalan Talha, okul girişinde alkışlarla karşılandı. Ellerinde balon ve çiçeklerle Talha'yı bekleyen arkadaşları ve öğretmenleri, "Hoş geldin Talha" diyerek arkadaşlarına sarıldı.

Karşılama töreninde konuşan Okul Müdürü Veysel Acar, Talha'nın yeniden okuluna dönmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Müdür Acar, "Talha uzun süredir aramızda yoktu. Bugün yuvasına, sırasına tekrar kavuşacak inşallah. Bizler onu çok özledik. O da bizleri özledi. Büyük bir azimle hastalığı yendi. İnşallah bundan sonraki süreçte hep sağlıklı ve mutlu olur. Talha'nın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini vesile olan ailesine, doktorlarına ve öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Talha'nın sınıf öğretmeni İbrahim İncebacak ise Talha'nın tekrar sağlına kavuşarak aralarına katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Talha gibi kendilerinin de çok duygulandığını ifade eden İncebacak, "Herkese bu güzel karşılama için teşekkür ederiz. Talha bizleri çok seviyor. Bizler de onu çok seviyoruz. Zor süreçte Talha'nın yanında olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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