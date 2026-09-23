Denizli Çardak OSB, mesleki eğitim merkezini protokolle MEB'e devretti - Son Dakika
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Denizli Çardak OSB, mesleki eğitim merkezini protokolle MEB'e devretti

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Denizli Çardak OSB, mesleki eğitim merkezini protokolle MEB\'e devretti
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Denizli Çardak OSB'nin kendi kaynaklarıyla yaptığı mesleki eğitim merkezi, imzalanan iş birliği protokolüyle Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Merkez, gençlerin uygulamalı eğitim imkanlarını artırıp Denizli'nin nitelikli insan kaynağına katkı sağlayacak.

Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi tarafından kendi kaynaklarıyla yapımı gerçekleştirilen Denizli Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi, düzenlenen protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Eğitim ile sanayinin buluştuğu önemli bir iş birliği örneği olan merkezin, gençlerin uygulamalı mesleki eğitim imkanlarını artırarak ilimizin nitelikli insan kaynağı ve istihdam kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında "Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Denizli Valiliği Makam Toplantı Salonu'nda, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in huzurunda gerçekleştirilen törende, Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi tarafından kendi kaynaklarıyla yapımı gerçekleştirilen Denizli Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Törende; Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Başkanvekili Tahir Örikli, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Çelik, Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürel, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Doğan ve Çardak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Tiytili hazır bulundu.

Hedef, nitelikli insan kaynağını güçlendirmek

İmzalanan protokolle, mesleki eğitim alanında eğitim-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında gençlerin mesleki bilgi ve becerilerle donatılarak iş hayatına daha etkin şekilde hazırlanmaları, eğitim süreçlerinin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi ve Denizli'nin istihdam potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Mesleki eğitim, üretim gücümüzün temel unsurlarından biri"

Mesleki eğitimin gençleri iş hayatına hazırlayan, üretim gücünü artıran ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayan stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, Denizli Çardak OSB tarafından kendi kaynaklarıyla gerçekleştirilen merkezin Milli Eğitim Bakanlığına devrinin ve imzalanan iş birliği protokolünün, öğrenciler, sanayi sektörü ve Denizli için hayırlı olmasını temenni etti.

Eğitim-sanayi iş birliğine örnek

Denizli Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi; sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama imkanıyla pekiştirmesi ve gençlerin meslek sahibi olarak istihdama kazandırılması açısından eğitim-sanayi iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu anlayışıyla, Denizli'de gençlerin mesleki gelişimlerine ve istihdamına katkı sağlayacak iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
DenizliEkonomiEğitimÇardakOSBSon Dakika

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