Denizli Büyükşehir'den YKS öncesi sessizlik kararı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri için bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda milli maçın dev ekran yayınları iptal edilirken, belediyenin saha çalışmaları da geçici olarak durdurulacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanabilmeleri amacıyla kent genelinde bir dizi tedbir aldı. Öğrencilerin sessiz, huzurlu ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortamda dinlenmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesi ve sınav süresince gürültü oluşturabilecek faaliyetleri durdurma kararı aldı. Bu kapsamda, A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması, şehir meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayınlanmayacak. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak ve kent genelinde oluşabilecek gürültü ile trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Saha çalışmaları durduruldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek dış etkenleri en aza indirmek amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarına da ara verdi. Sınav süresince iş makinesi ve ekipman kaynaklı gürültünün önüne geçmek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile DESKİ ekiplerinin saha çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Vatandaşlara hassasiyet çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gençlerin geleceklerini şekillendirecek önemli bir sınava girecekleri hatırlatılarak vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Öğrencilerimizin sınava dinlenmiş, motive ve yüksek konsantrasyonla girebilmeleri için tüm vatandaşlarımızdan sınav öncesinde ve sınav süresince gürültü oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalarını rica ediyoruz. YKS'ye katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ