Denizli\'de Yürüyüş ve Bisiklet Projesi Tamamlandı

Denizli Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Araştırması Projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) gerçekleştirilen Eğitim ve Uygulamalı Çalıştay tamamlandı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Şehrimizin turizm çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz" dedi.

DTO, Denizli'nin sürdürülebilir turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve kentteki ilgili sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Denizli Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Araştırması Teknik Destek Projesi için DTO'da toplandı. Bu arada, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Denizli Yürüyüş ve Bisiklet Yolları Araştırması Teknik Destek Projesi kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalarla kurumlara yönelik eğitim ve uygulamalı çalıştayı da DTO'nun ev sahipliğinde yapıldı. Alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen programda; yürüyüş ve bisiklet turizminin gelişimi, alternatif turizm rotalarının oluşturulması, destinasyon yönetimi, rota planlama ve haritalandırma süreçleri ile bu rotaların ulusal ve uluslararası platformlarda etkin şekilde tanıtılmasına yönelik kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla proje kapsamında planlanan süreçleri de yakından inceleme fırsatı buldu.

Kentin rekabet gücünün artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak

Denizli'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve çalıştayın, kentin doğa turizmi alanındaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor. DTO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Akay Gündoğan'ın da katıldığı programın sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Hüseyin Oturaklı takdim etti.

"Denizli'mizin turizm çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz"

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan; kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen projelerle Denizli'nin turizm çeşitliliğini artırmaya ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini açıkladı. - DENİZLİ