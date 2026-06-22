Denizli Eğitim Altyapısı Türkiye\'yi Geçti

DENİZLİ (İHA) – Hafta sonu Denizli'de temazlarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Denizli eğitim altyapısında Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.

Programına Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan Bakan Tekin'e, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından Denizli'nin eğitim durumu ile okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ziyaretin anısına Bakan Tekin'e, adına işlenen Denizli'nin geleneksel değerlerinden "Yatağan Palası" takdim edildi.

Bakan Yusuf Tekin, Denizli'deki temasları kapsamında Valilik Makam Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına başkanlık etti. İlde yürütülen eğitim faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda; devam eden projeler, eğitim yatırımları ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, Denizli'nin eğitim göstergeleri bakımından Türkiye ortalamalarıyla uyumlu bir seviyede bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2002-2003 eğitim öğretim yılında Denizli'de 7 bin 971 öğretmenimiz hizmet vermekteydi. Şu an öğretmen sayımız o rakamın iki katından daha fazla; 16 bin 309 öğretmenimiz var Denizli'de. Bu tabii ki öğretmen başına düşen öğrenci sayısı olarak uluslararası raporlarda hesap edilen, ülkedeki eğitim-öğretim altyapısının raporlamasıyla ilgili önemli bir kriter. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına baktığımızda da 2002 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretim okullarımızda toplam 22. Yani bir öğretmenimiz için 22 öğrenci düşerken bugün ilkokullarda bu rakam 16, ortaokullarda 12. Liselere baktığımızda ise şu anda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 9. Bu uluslararası göstergeler açısından oldukça iyi bir nokta. Yine aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da Denizli'de 2002 yılında 5 bin 878 derslik var iken, şu an sayı 9 bin 972. Yaklaşık yarısının yenilendiğini de düşündüğümüzde derslik sayısı önemli ölçüde artmış durumda. Bu çok önemli bir gösterge. 2002 yılından itibaren Denizli'ye derslik yapımı anlamında yaptığımız yatırımların bugünkü karşılığı yaklaşık 17 milyar TL. Dolayısıyla eğitim-öğretim altyapısı itibarıyla Denizli'de Türkiye ortalamalarının üzerine çıkan bir durum söz konusu."

"Derslik ve okul ihtiyaçları karşılanacak"

Bakan Tekin, değerlendirmelerinde derslik ihtiyacının tamamen sona ermediğine de dikkat çekerek, yerleşim planlarındaki değişimler ve göç hareketlerine bağlı olarak Denizli'nin bazı bölgelerinde okul ve derslik ihtiyacının devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda devam eden 12 okul yatırımının yanı sıra tespit edilen yeni ihtiyaçların da en kısa sürede karşılanacağını vurgulayan Bakan Tekin, eğitim yatırımlarının sürdürüleceğini belirtti. - DENİZLİ