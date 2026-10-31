Denizli İl Müftülüğü Kasım'da umreye gidecek 186 vatandaşa seminer düzenledi - Son Dakika
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Denizli İl Müftülüğü Kasım'da umreye gidecek 186 vatandaşa seminer düzenledi

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Denizli İl Müftülüğü Kasım\'da umreye gidecek 186 vatandaşa seminer düzenledi
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Denizli'de Kasım ayında umreye gidecek 186 vatandaş için İl Müftülüğü koordinesinde hazırlık semineri düzenlendi. Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki programda İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, yolculuk hazırlıkları ile Mekke ve Medine'de ziyaret edilecek mekanları anlattı.

Denizli'de Kasım ayında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 186 vatandaş için hazırlık semineri gerçekleştirildi.

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seminerde konuşan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, umre ibadetinin manevi boyutuna değinerek yolculuk öncesinde yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini vurgulayan Pamuklu, Mekke ve Medine'de ziyaret edilecek mekanlar ile umre süresince dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Programda İl Müftü Yardımcısı Bayram Yılmaz, Hac ve Umre Şube Müdürü Fahri Uçak ile Kur'an kursu öğreticisi Keziban Vural da söz alarak umre yolcularını farklı konularda bilgilendirdi. Umre ibadetinin bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamayı hedefleyen seminer, yapılan bilgilendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
DenizliGüncelEğitimMekkeYaşamSon Dakika

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