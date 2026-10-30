Denizli Valiliği 640 okulda güvenlik tedbirlerini 826 personelle sıkılaştırdı - Son Dakika
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Denizli Valiliği 640 okulda güvenlik tedbirlerini 826 personelle sıkılaştırdı

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Denizli Valiliği 640 okulda güvenlik tedbirlerini 826 personelle sıkılaştırdı
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Denizli Valiliği koordinasyonunda kent genelindeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İl genelindeki 640 okulda 826 güvenlik personeli görev yapıyor, 5 okulda X-ray ve 29 okulda el tipi dedektör bulunuyor.

Denizli Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelindeki okullarda öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kentte 640 okulda yüzlerce güvenlik personeli ve teknolojik cihazla denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Denizli Valiliği, evlatların güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri amacıyla il genelinde kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturdu. Çocukların kendilerini güvende hissettikleri ve huzurla geleceğe hazırlandıkları eğitim ortamlarını güçlendirmek adına yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

640 okulda 826 personel görev yapıyor

Eğitim kurumlarındaki güvenlik çıtasını yükselten Denizli Valiliği, teknolojik imkanlar ve uzman personelle tedbirleri sıkılaştırdı. Okul güvenliği kapsamında il genelindeki 640 okulda toplam 826 güvenlik personeli aktif olarak görev alıyor. Bunun yanı sıra teknolojik güvenlik donanımlarıyla desteklenen okullarda; 5 okulda kapı tipi X-ray cihazı, 29 okulda el tipi dedektör ve 9 okulda ise turnike geçiş sistemi ile giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

Valilik koordinasyonunda kesintisiz denetim

Eğitimin güvenliğine verilen önemi vurgulandığı açıklamada; "Eğitimde sağlanan her imkan; güçlü, güvenli ve huzurlu bir geleceğin en büyük yatırımıdır. Bu anlayışla, evlatlarımızın güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri amacıyla ilimiz genelindeki okullarımızda güvenlik tedbirlerimizi titizlikle uyguluyoruz. Çocuklarımızın kendilerini güvende hissettikleri, huzurla öğrenip geleceğe hazırlandıkları eğitim ortamlarını güçlendirmek için Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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