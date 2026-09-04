Depreme dayanıksız çıkan Buldan Alacaoğlu Ortaokulu için yıkım kararı alındı - Son Dakika
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Depreme dayanıksız çıkan Buldan Alacaoğlu Ortaokulu için yıkım kararı alındı

Depreme dayanıksız çıkan Buldan Alacaoğlu Ortaokulu için yıkım kararı alındı
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Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında yapılan teknik incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve okul için yıkım kararı çıkarıldı. Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve idari kadro, eğitime Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulu'nda devam edecek.

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edilirken, okul için yıkım kararı çıktı. Öğrenci, öğretmen ve idari kadronun yeni eğitim öğretim yılına Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasıyla ilgili beklenen karar çıktı. Okul binasında yapılan teknik incelemeler tamamlanırken, incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda okul binası için yıkım kararı alındı.

Öte yandan, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Alacaoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni eğitim adresi de belli oldu. Okulun öğrenci, öğretmen ve idari kadrosunun yeni eğitim öğretim dönemine Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Yıkım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Depreme dayanıksız çıkan Buldan Alacaoğlu Ortaokulu için yıkım kararı alındı - Son Dakika

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