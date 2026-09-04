Depreme dayanıksız çıkan Buldan Alacaoğlu Ortaokulu için yıkım kararı alındı

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edilirken, okul için yıkım kararı çıktı. Öğrenci, öğretmen ve idari kadronun yeni eğitim öğretim yılına Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.

Buldan Alacaoğlu Ortaokulu binasıyla ilgili beklenen karar çıktı. Okul binasında yapılan teknik incelemeler tamamlanırken, incelemeler sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda okul binası için yıkım kararı alındı.

Öte yandan, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Alacaoğlu Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni eğitim adresi de belli oldu. Okulun öğrenci, öğretmen ve idari kadrosunun yeni eğitim öğretim dönemine Buldan Ahmet Tuncay Yatılı Bölge Ortaokulunda başlayacağı öğrenildi.