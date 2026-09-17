Devrekli öğrenciler Kur'an kursları yarışmasında üç kategoride il birincisi oldu - Son Dakika
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Devrekli öğrenciler Kur'an kursları yarışmasında üç kategoride il birincisi oldu

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Devrekli öğrenciler Kur\'an kursları yarışmasında üç kategoride il birincisi oldu
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Zonguldak'ta Kur'an kursları arasında düzenlenen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il elemelerinde Devrekli öğrenciler üç kategoride birinci oldu. Dereceye giren öğrenciler 28-29 Eylül'de Tokat'ta yapılacak bölge finalinde Zonguldak'ı temsil edecek.

Devrekli öğrenciler ilde düzenlenen yarışmalarda birincilikle döndüler.

Zonguldak'ta düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kursları arasında yapılan Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il elemelerinde Devrekli öğrenciler ilçeye birincilikle döndüler.

Zonguldak Müftülüğünde gerçekleştirilen Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması erkek ve kızlar kategorisinde yapılan yarışmada Devrek ilçesini hafızlık kategorisinde temsilen bölgenin sayılı Kur'an Kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu öğrencisi Hafız Umut Kulak il birincisi olurken, Hafızlık kızlar kategorisinde Devrek Merkez Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Büşra Kocaman, yine Kızlar Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma kategorisinde Hira Nur Akarca'da il birinciliğini elde etmenin haklı gururunu yaşadılar.

Dereceye giren Devrekli öğrenciler 15 gün sonra 28-29 Eylül tarihinde Tokat ilinde yapılacak bölge finalinde Zonguldak ilini temsil edecekler

Kaynak: İHA
ZonguldakEğitimTokatEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Devrekli öğrenciler Kur'an kursları yarışmasında üç kategoride il birincisi oldu - Son Dakika
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