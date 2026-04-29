Devrekli öğrenciler robot yarışmasında birinci oldular

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen robot yarışmasında Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birinci olarak döndüler.

Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "İkinci Çaycuma Robot Yarışması" bölgedeki teknoloji tutkunu gençleri bir araya getirdi. İl genelinden toplam 54 okuldan 138 takım ve 238 öğrencinin katıldığı ve kıyasıya mücadele ettikleri yarışmada Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak Serbest Kategori Ortaokul alanında birincilik ödülünün sahibi oldular.

Danışman öğretmenliğini Hande Bilgin Uraz'ın üstlendiği, öğrenciler Buğlem Karagülle ve Ravza Sarımeşe tarafından geliştirilen "Sessiz Rehber" projesi hem jüri üyelerinden hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirmeyi hedefleyen projede Devrek Kız İmam Hatip Lisesi Öğrencileri tarafından geliştirilen inovatif bir "akıllı gözlük" tasarımı ile yarışmaya giren öğrenciler Devrek'e birinci olarak dönmenin haklı gururunu yaşadılar.

Akıllı Gözlükle Güvenli Adımlar

Öğrenciler tarafından ğeliştirilen akıllı gözlük, görme engelli bireylerin çevresindeki engelleri algılayarak onları sesli veya titreşimli uyarılar aracılığıyla yönlendiriyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan bu proje, teknolojinin sadece hız ve eğlence değil, aynı zamanda hayatı kolaylaştıran bir köprü olması gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek," Bu tür çalışmalar bizim için gurur verici bir tablodur. Geleceğin Türkiye'sinin bu tür inovatif fikirlerle şekilleneceğinin göstergesidir" derken, Okul Müdürü İsmail Öztürk ise," Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak, bizlere bu gururu yaşatan öğretmenimiz Hande Bilgin Uraz'ı ve azimle çalışarak birinciliği okulumuza getiren öğrencilerimiz Buğlem Karagülle ile Ravza Sarımeşe'yi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor kendilerine tebriklerini sunuyorum" diye konuştu - ZONGULDAK