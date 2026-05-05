Diclekent\'te Sanat Dolu Duvarlar

Diyarbakır'da, Diclekent Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler, fırçalarını alarak okulun duvarını sanatsal çalışmayla boyadı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin aidiyet duygularını geliştirmek ve sanatsal faaliyetlere ilgilerini artırmak için hafta sonu okulun duvarlarını boyadı.

Diclekent Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şenay Ayana, öğrencilerin okula olan aidiyet duygularını geliştirmek, sanatsal faaliyetlere ilgilerini artırmak için ve ilham kaynağı olsun diye böyle bir projeye başladıklarını söyledi. Görsel Sanatlar öğretmeni Nurcan Kaçmaz'ın rehberliğinde bu projeye başladıklarını belirten Ayana, "Öğrencilerin daha görsel bir alanda eğitim-öğretim görmeleri ve buna katkı sunmak için buradayız. Okul duvarının alt kısmını geometrik şekillerle çeşitli renklere boyadık. Bu renkleri oluşturmak için hocamız tarafından karışımlar hazırlandı. Bu sadece bir başlangıç, devamı gelecek" dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Nurcan Kaçmaz ise proje kapsamında öğrencilere daha verimli, daha mutlu ve huzurlu bir imkan sağlayarak öğrencilerle beraber boyama çalışması yaptıklarını ifade etti. Boyama çalışmalarında eğitimin yanı sıra daha estetik, duygularını ifade edecekleri bir çalışma yaptıklarını aktaran Kaçmaz, "Değerli Müdürüm Mehmet Oğuz ve müdür yardımcımız Şenay Ayana rehberliğinde bu çalışmaları yaptık. Devamı gelecek, öğrencilerimizin Maarif Modeli bir çalışması olacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR