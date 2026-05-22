Dinar'da Kekik Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dinar'da Kekik Yetiştiriciliği Projesi

Dinar\'da Kekik Yetiştiriciliği Projesi
22.05.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinar'da atıl araziler kekik ekimiyle ekonomiye kazandırılıyor, doğa yeşeriyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hayata geçirilen 'Kekik Yetiştiriciliği' projesi ile yıllardan beridir ekilmeyen kıraç ve atıl tarım arazileri hem ekonomiye hem de doğaya kazandırılırken, bölgede atıl durumda olan arazilere kekik ekilmeye başlandı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ilçenin dört bir yanında uygulanmaya başlandı. Proje ile çorak topraklar hem ekonomiye kazandırılacak hem de yeşillenecek. Proje çerçevesinde kekik ekim sürecini yerinde kontrol eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu, projenin ilçe ekonomisi anlamında öneminin büyük olduğunu vurguladı. Karakaya, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projeyle yıllardır kıraç ve atıl olan arazilerin değerlendirilmesi açısında kekik yetiştiriciliği projemizle bu topraklar şenleniyor ve yeşilleniyor. Proje ile hem Türk tarımına hem de ilçemizde bulunan üreticilerimize alternatif bir ürün olarak kendine yer bulacak" dedi.

İlçeye bağlı Yapağılı köyünde yaşayan ve arazisine kekik ekimi gerçekleştiren Ali Aydur ise "Yıllardır kullanmadığımız kullansak bile verim alamadığımız kıraç arazilerimizi ekiyoruz. Arazilerimizi kekik projesiyle değerlendiriyoruz. Projeye katkısı olan herkese teşekkürler" diye konuştu.

Öte yandan, proje çerçevesinde kekik fidelerinin ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dinar'da Kekik Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:56:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Dinar'da Kekik Yetiştiriciliği Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.