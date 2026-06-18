Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni

Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni
18.06.2026 10:22
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 82 diş hekimi mezun, yeni bir başlangıca adım attı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 82 öğrenci, düzenlenen törenle meslek hayatına uğurlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinletisinin ardından konuşan dönem birincisi Diş Hekimi Gizem Demir, fakülteden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirterek, eğitim sürecinde kendilerine destek veren akademisyenlere, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil, mezun öğrencilerin yoğun ve özverili bir eğitim sürecini başarıyla tamamladığını söyledi.

Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Yeşil, genç diş hekimlerine mesleki gelişimlerini sürdürmeleri ve sürekli öğrenmeye açık olmaları tavsiyesinde bulundu.

Fakültenin akademik başarılarına da değinen Yeşil, son Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'nda öğrencilerden birinin Türkiye 10'uncusu, birinin 106'ncı, bir diğerinin ise 194'üncü olduğunu belirterek öğrencileri, ailelerini ve öğretim üyelerini tebrik etti.

Meslek hayatında etik değerlere bağlı kalmanın önemine vurgu yapan Yeşil, mezunlara insan sağlığını her zaman ön planda tutmaları çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Gizem Demir, mezuniyet kütüğüne isim plaketini çaktı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Yemin töreninin ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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