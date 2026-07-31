Diyadin'de Okul Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyadin'de Okul Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Diyadin\'de Okul Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyadin'de okullar, yeni eğitim yılı öncesi bakım ve onarım çalışmalarıyla yenileniyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında eğitim kurumları daha güvenli, temiz ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar çerçevesinde okullarda boya, alçı, kalekim, fayans ve çimento tamiratları, baca temizliği, lojman bakımı, tabela değişimi, bayrak yenileme, elektrik tesisatı ile temiz ve pis su tesisatlarının bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca okul bahçelerinde temizlik çalışmaları yapılırken, binalarda genel bakım ve temizlik işlemleri de titizlikle sürdürülüyor.

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Okulları tek tek ziyaret eden Işık, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirterek, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha güvenli, sağlıklı ve düzenli ortamlarda başlamalarının hedeflendiğini ifade etti.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarında sürdürülen çalışmaların, eğitim-öğretim başlamadan önce tamamlanarak tüm okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha konforlu eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Diyadin'de Okul Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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