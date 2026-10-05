Diyanet hafızlık öğrencileri Burhaniye\'de yüzme etkinliğinde bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, Diyanet Hafızlık Öğrencileri, Manevi Danışmanı Murat Porsuk'un rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme etkinliğinde bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı programda öğrenciler, yüzme becerilerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi.

Burhaniye'de, Diyanet hafızlık öğrencileri, Manevi Danışmanı Murat Porsuk'un rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme etkinliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Manevi Danışman Murat Porsuk, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan havuz yetkililerine teşekkür etti. Öğrenciler de, Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Şentürk'e ve Manevi Danışman Murat Porsuk'a teşekkür etti. Çocukların bedensel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerininde desteklenmesini amaçlayan bu tür etkinliklerin, önümüzdeki süreçtede devam etmesinin planlandığı bildirildi.