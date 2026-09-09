Diyarbakır Çermik'te depremde hasar alan 61 yıllık lise yıkılıp yerine yenisi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Çermik'te depremde hasar alan 61 yıllık lise yıkılıp yerine yenisi yapılacak

Diyarbakır Çermik\'te depremde hasar alan 61 yıllık lise yıkılıp yerine yenisi yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Çermik'te 1963'te açılan Ercan Demirkol Anadolu Lisesi, 2023 depreminde hasar gördüğü için yıkılacak. Yerine 16 derslikli modern bir lise inşa edilecek; 450 öğrenci, yeni okul tamamlanana kadar Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görecek.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1963 yılında yapılarak binlerce öğrenci yetiştiren Ercan Demirkol Anadolu Lisesi yıkımına karar verildi.

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan eski adıyla Çermik Lisesi olan, Ercan Demirkol Anadolu Lisesi yıkılarak yerine 16 derslikli modern bir lise yapılmasının planlandığı belirtildi. Ercan Demirkol Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim ve öğretimden uzak kalmaması için, okul materyelleri, Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesine taşındı. Ercan Demirkol Lisesinde öğrenim gören 450 öğrenci, yeni okulları yapılana kadar eğitimlerine burada devam edecek.

Taşınma işlemi tamamlanan Ercan Demirkol Anadolu Lisesinin yıkımının yakında başlayacağı ve kısa sürede yerine bir okul binası yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Çermik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Diyarbakır Çermik'te depremde hasar alan 61 yıllık lise yıkılıp yerine yenisi yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı 6 yıla kadar hapsi isteniyor Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı! 6 yıla kadar hapsi isteniyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

16:23
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
16:13
Okan Buruk 4-1’lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı Portekizliler gülmedi
Okan Buruk 4-1'lik maçı hatırlatıp espriyi patlattı! Portekizliler gülmedi
15:41
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında soruşturma
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 16:29:32. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Çermik'te depremde hasar alan 61 yıllık lise yıkılıp yerine yenisi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement