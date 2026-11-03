Diyarbakır Çermik\'te özel eğitim uygulama okulunun 1. ve 2. kademesi hizmete girdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde özel eğitim uygulama okulu hizmete girdi.

İlçede faaliyete giren özel eğitim uygulama okulunda, özel ihtiyaç sahibi bireyler, modern, güvenli ve nitelikli şartlarda eğitim alabilecek. İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul binası, derslikler ve ortak alanlarda devam eden fiziki düzenlemeler ve donatım çalışmalarının tamamlandığı, ilçenin büyük bir eksiği olan Çermik Özel Eğitim Uygulama Okulunun 1.ve 2. kademe bölümlerinin hizmete girdiği belirtildi.