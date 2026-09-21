Diyarbakır\'da 460 bin öğrenci ve 28 bin 300 öğretmen ders başı yaptı

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılına bin 837 okul, 460 bin öğrenci ve 28 bin 300 öğretmenle başladıklarını belirterek, 200 okulda 290 milyon liralık bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildiğini söyledi.

Diyarbakır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde bin 837 okulda 460 bin öğrenci ve 28 bin 300 öğretmen geçtiğimiz hafta ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaklaşık 200 okulda 290 milyon liralık bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildiğini, 29 okulun da eğitim öğretime açıldığını açıkladı. Sadoğlu, "Diyarbakır'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Bin 837 okulumuz, 460 bin öğrencimiz ve 28 bin 300 öğretmenimizle beraber 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla eğitime başlamış bulunmaktayız. 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm vatandaşlarımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için verimli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyoruz. Bizler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başlamıştık. Yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Bu yaz döneminde yaklaşık 200 okulumuzda 290 milyon liralık bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Bunun dışında yeni yatırımlarımız vardı. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde peyderpey, bu eylül ayına kadar 29 okulumuzu eğitim öğretime açtık ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. Bizim için en önemli alanlardan biri de malumunuz, 2023 yılındaki depremlerdi. Depremden etkilenen 11 ilimizden biri de Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da bu kapsamda Oğlaklı bölgesinde yaklaşık 13 bin konut yapıldı. Bu konutlar, geçen yıldan itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Biz de bu bölgede geçen yıl 45 derslikten oluşan üç okulumuzu hizmete aldık. Bu yıl itibarıyla da 96 derslikten oluşan üç okulumuzu hizmete aldık. Şu anda orada altı okulumuz, bölgeye yerleşen vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yine önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi için ihalelerini gerçekleştirdiğimiz ve şu anda inşaatları yükselmeye başlayan dört okulumuzun inşaatı da devam ediyor. Onlar da tamamlandığında, 13 bin konutun bulunduğu deprem konutları bölgesinde herhangi bir eğitim kurumu ihtiyacı olmayacak. Öğrencilerimiz ve velilerimiz orada herhangi bir mağduriyet yaşamayacak. Orayla ilgili her türlü tedbiri de almış bulunuyoruz. Onun dışında, okullarımızda Bakanlığımız tarafından gönderilen ödenekler çerçevesinde tüm okullarımızın temizlik ve kırtasiye ödenekleri geldi. Okullarımız tarafından bu malzemeler alındı ve şu anda okullarımızda bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Onun dışında yaklaşık 9 milyon ders kitabı, Diyarbakır'da dağıtılmak üzere Bakanlığımız tarafından gönderildi. Tüm okullarımızda pazartesi günü öğrencilerimizin masalarının üzerine konularak öğrencilerimize ve velilerimize teslim edildi. Bunun yanı sıra, yıl içerisinde okullarımızda temizlik işlerini yapmak için İŞKUR TYP kapsamında bin 771 personel görevlendirmesi yapıldı. Bunlar da 7 Eylül Pazartesi günü okullarımızda çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra okullarımızda güvenlik tedbirleri için yine İŞKUR üzerinden 776 güvenlik personeli ilimize tahsis edildi. 14 Eylül itibarıyla da bu arkadaşlarımız okullarımızın bahçelerinde, emniyet güçleriyle ve okul idarelerimizle irtibatlı olarak görevlerinin başında çalışmaya başladılar" dedi.

Şu anda Diyarbakır'da eğitim öğretimi aksatacak herhangi bir sorunun bulunmadığını dile getiren Sadoğlu, "Bütün öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve personelimiz işlerinin başında. İnşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim yılını tamamlamayı Allah bize nasip etsin. Verimli, başarılı, projelerle dolu ve Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda iyi insan yetiştirecek politikaları uygulayarak çocuklarımız için en iyi eğitimi vermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.