Diyarbakır'da Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
05.05.2026 19:58
Diyarbakır Emniyeti, okul çevrelerinde trafik güvenliği için eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürüyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, çocuklar ve yetişkinlerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarını arttırmak amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerini ve eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

"Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, il genelindeki okulların yüzde 55'inde tamamlanan "Trafik Dedektifleri" eğitiminde trafik kuralları, güvenli geçiş noktaları ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar gibi başlıklar uygulamalı olarak anlatıldı. Trafik Eğitim Parkı'nda kurulan simülasyon aracı ile çocuklara emniyet kemerinin önemi gösterilirken, maket araçlarla zenginleştirilen parkurlarda ise uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Güvenli çocuklar güvenli yarınlar" vizyonuyla verilen eğitimlerin yanı sıra trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; okul çevrelerindeki araçlar ve okul geçitleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron marifetiyle anlık olarak takip ediliyor.

Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetlemelerin aralıksız olarak devam etmekte olduğu, çocukların eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
