Doğada Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Doğada Kitap Okuma Etkinliği

Doğada Kitap Okuma Etkinliği
17.06.2026 10:09
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Hisarcık'ta öğrenciler ve velileri, doğada kitap okuyarak okuma kültürünü pekiştirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, velileriyle birlikte doğada kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Atatürk İlkokulu 1/A Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil tarafından başlatılan "Her Yerde Kitap Okuyoruz" projesine destek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 2/B sınıfı öğrencileri ve velileri öğretmenleri Nuriye Girgin önderliğinde bir araya geldi. Piknik ortamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve veliler, doğanın huzurlu atmosferinde kuş sesleri eşliğinde kitap okudu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken, anneler de kitap okuma alışkanlığı konusunda çocuklarına örnek oldu.

Etkinliğin, öğrencilerde okuma kültürünün geliştirilmesi ve ailelerin çocukların eğitim sürecine daha aktif katılım sağlaması açısından önemli bir farkındalık oluşturduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Doğada Kitap Okuma Etkinliği - Son Dakika

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